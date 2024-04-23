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Власти РФ вскоре обсудят меры поддержки «Русала» на фоне санкций

Ведомости

Меры поддержки металлургической компании «Русал», которые могут включать отмену экспортной пошлины и закупку продукции компании в госрезерв, будут обсуждаться в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, передает ТАСС.

«Эти предложения [по мерам поддержки для "Русала"] в ближайшее время будут обсуждены, и решения будут приняты», – сказал он в кулуарах международной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Евтухов уточнил, что «Русал» поставил вопрос об отмене экспортных пошлин и закупке части продукции в госрезерв. Решения по мерам поддержки будут приняты после анализа мирового баланса на рынке алюминия, пояснил он.

Замглавы Минпромторга также добавил, что другой крупнейший производитель цветных металлов, которого также коснулись новые санкции США и Великобритании, – «Норильский никель» – пока не обращался за поддержкой к кабмину.

По словам Евтухова, в США и Великобританию поставлялись незначительные объемы алюминия, «можно сказать, крохи». Поэтому отказ американцев и британцев от покупки российского металла вряд ли повлияет на возможность поставок в другие страны, отметил он.

12 апреля США и Великобритания ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России после 13 апреля 2024 г. Кроме того, компаниям этих стран теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с указанными российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок, как Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) и Чикагская товарная биржа.

В пояснениях к решению объясняется, что под российским «происхождением» не подразумевается «любая продукция российского происхождения, переработанная в товар иностранного производства». То есть санкции касаются только первичного алюминия.

Старший аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин в середине апреля сообщил «Ведомостям», что влияние новых ограничений на «Норникель» и «Русал» будет ограниченным, поскольку российские компании успешно реализуют стратегию по переориентации поставок из Евросоюза и США на рынки Китая и Азии с 2022 г.

15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя введенные санкции, указал на последовавшую за этим дестабилизацию цен на рынке. По его словам, новые ограничения ударили по интересам стран, которые их и ввели.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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