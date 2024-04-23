Власти РФ вскоре обсудят меры поддержки «Русала» на фоне санкций

«Эти предложения [по мерам поддержки для "Русала"] в ближайшее время будут обсуждены, и решения будут приняты», – сказал он в кулуарах международной выставки «Иннопром. Центральная Азия». Евтухов уточнил, что «Русал» поставил вопрос об отмене экспортных пошлин и закупке части продукции в госрезерв. Решения по мерам поддержки будут приняты после анализа мирового баланса на рынке алюминия, пояснил он.