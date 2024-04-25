Bloomberg: КНР может нарастить поставки никеля из-за санкций против РФ

Производство никеля, используемого в аккумуляторах и для изготовления нержавеющей стали, в Китае в настоящее время опережает спрос. Избыток металла привел к резкому росту экспорта, пишет издание. Так, в марте поставки китайского никеля за рубеж подскочили более чем на 200% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 7496 т.