Bloomberg: КНР может нарастить поставки никеля из-за санкций против РФ
Аналитики ожидают, что Китай начнет расширять поставки никеля на мировой рынок на фоне санкций в отношении российского металла. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Увеличение китайского производства в сочетании с санкциями против Москвы, вероятно, будет способствовать росту экспорта», – пишет Bloomberg.
Производство никеля, используемого в аккумуляторах и для изготовления нержавеющей стали, в Китае в настоящее время опережает спрос. Избыток металла привел к резкому росту экспорта, пишет издание. Так, в марте поставки китайского никеля за рубеж подскочили более чем на 200% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 7496 т.
В настоящее время на Лондонской бирже металлов (LME) могут торговать никелем такие китайские металлопроизводители, как GEM, Zhejiang Huayou Cobalt и CNGR Advanced Material.
США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России 13 апреля и позже. Кроме того, американским и британским компаниям теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения затронули такие крупные площадки, как LME и Чикагская товарная биржа (CME).