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Bloomberg: КНР может нарастить поставки никеля из-за санкций против РФ

Ведомости

Аналитики ожидают, что Китай начнет расширять поставки никеля на мировой рынок на фоне санкций в отношении российского металла. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Увеличение китайского производства в сочетании с санкциями против Москвы, вероятно, будет способствовать росту экспорта», – пишет Bloomberg.

Производство никеля, используемого в аккумуляторах и для изготовления нержавеющей стали, в Китае в настоящее время опережает спрос. Избыток металла привел к резкому росту экспорта, пишет издание. Так, в марте поставки китайского никеля за рубеж подскочили более чем на 200% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 7496 т.

В настоящее время на Лондонской бирже металлов (LME) могут торговать никелем такие китайские металлопроизводители, как GEM, Zhejiang Huayou Cobalt и CNGR Advanced Material.

США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России 13 апреля и позже. Кроме того, американским и британским компаниям теперь запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения затронули такие крупные площадки, как LME и Чикагская товарная биржа (CME). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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