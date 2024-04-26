В Госдуме призвали ФАС проверить рост цен на авиабилеты

Депутаты обратили внимание на данные Росстата, согласно которым средняя стоимость перелета в салоне экономкласса по России увеличилась в феврале до 7244 руб. Рост составил 42% относительно того же месяца в 2023 г. В марте цены на авиабилеты поднялись на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., до 7345 руб.