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В Госдуме призвали ФАС проверить рост цен на авиабилеты

Ведомости

Депутаты Госдумы попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить резкое увеличение стоимости авиабилетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо председателя думского комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга и зампреда комитета по просвещению Яны Лантратовой, направленное главе ФАС Максиму Шаскольскому.

Депутаты обратили внимание на данные Росстата, согласно которым средняя стоимость перелета в салоне экономкласса по России увеличилась в феврале до 7244 руб. Рост составил 42% относительно того же месяца в 2023 г. В марте цены на авиабилеты поднялись на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., до 7345 руб.

В письме отмечается, что эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости перелетов к концу года еще как минимум на 10%. По мнению законодателей, сложившаяся ситуация противоречит поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче увеличить интенсивность авиасообщения в РФ в 1,5 раза к 2030 г.

В связи с этим депутаты призвали ФАС провести проверку авиакомпаний. В ФАС уточнили, что обращение поступило, оно будет рассмотрено.

В марте 2024 г. ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за продажи билетов одного подкласса по разной стоимости. В службе заявили, что различия в ценах не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.

В конце декабря 2023 г. авиакомпании снизили цены на полеты в праздничные дни на 7-39% после рекомендаций ФАС пересмотреть политику ценообразования. В ведомстве тогда рассказали, что проводят мониторинг минимальной стоимости авиабилетов экономкласса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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