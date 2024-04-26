В Госдуме призвали ФАС проверить рост цен на авиабилеты
Депутаты Госдумы попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить резкое увеличение стоимости авиабилетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо председателя думского комитета по защите конкуренции Валерия Гартунга и зампреда комитета по просвещению Яны Лантратовой, направленное главе ФАС Максиму Шаскольскому.
Депутаты обратили внимание на данные Росстата, согласно которым средняя стоимость перелета в салоне экономкласса по России увеличилась в феврале до 7244 руб. Рост составил 42% относительно того же месяца в 2023 г. В марте цены на авиабилеты поднялись на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., до 7345 руб.
В письме отмечается, что эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости перелетов к концу года еще как минимум на 10%. По мнению законодателей, сложившаяся ситуация противоречит поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче увеличить интенсивность авиасообщения в РФ в 1,5 раза к 2030 г.
В связи с этим депутаты призвали ФАС провести проверку авиакомпаний. В ФАС уточнили, что обращение поступило, оно будет рассмотрено.
В марте 2024 г. ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за продажи билетов одного подкласса по разной стоимости. В службе заявили, что различия в ценах не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.
В конце декабря 2023 г. авиакомпании снизили цены на полеты в праздничные дни на 7-39% после рекомендаций ФАС пересмотреть политику ценообразования. В ведомстве тогда рассказали, что проводят мониторинг минимальной стоимости авиабилетов экономкласса.