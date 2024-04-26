ФАС запросила у авиакомпаний разъяснения по ситуации с ценами на билеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила нескольким авиакомпаниям письма с требованием объяснить рост стоимости билетов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования», – сказано в сообщении.
В ФАС отметили, что получают жалобы от граждан из-за роста цен на авиабилеты. В связи с этим служба направила письма «Аэрофлоту», «Победе», «Уральским авиалиниям», NordWind, Smartavia и UTair. Авиакомпании должны пояснить свою политику ценообразования, предоставить анализ роста стоимости авиабилетов и направить в ФАС документ, определяющий ценообразование на 2023-2024 гг.
Ведомство также призвало авиакомпании обеспечить ценовую доступность авиаперевозок. В ФАС подчеркнули, что контролируют алгоритмы ценообразования перевозчиков и ведут постоянный мониторинг минимальной стоимости авиабилетов.
Ранее 26 апреля «Известия» сообщили, что депутаты Госдумы Валерий Гартунг и Яна Лантратова направили главе ФАС Максиму Шаскольскому письмо с просьбой проверить резкое увеличение стоимости авиабилетов. Они обратили внимание на данные Росстата, согласно которым средняя стоимость перелета в салоне экономкласса по России увеличилась в феврале до 7244 руб. (+42% год к году), а в марте – до 7345 руб. (+23%).