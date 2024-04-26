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ФАС запросила у авиакомпаний разъяснения по ситуации с ценами на билеты

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила нескольким авиакомпаниям письма с требованием объяснить рост стоимости билетов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Проведенный анализ динамики цен на авиабилеты и загрузки рейсов показал, что формирование цены на отдельных маршрутах не в полной мере соответствует принципам динамического ценообразования», – сказано в сообщении. 

В ФАС отметили, что получают жалобы от граждан из-за роста цен на авиабилеты. В связи с этим служба направила письма «Аэрофлоту», «Победе», «Уральским авиалиниям», NordWind, Smartavia и UTair. Авиакомпании должны пояснить свою политику ценообразования, предоставить анализ роста стоимости авиабилетов и направить в ФАС документ, определяющий ценообразование на 2023-2024 гг. 

Ведомство также призвало авиакомпании обеспечить ценовую доступность авиаперевозок. В ФАС подчеркнули, что контролируют алгоритмы ценообразования перевозчиков и ведут постоянный мониторинг минимальной стоимости авиабилетов.

Ранее 26 апреля «Известия» сообщили, что депутаты Госдумы Валерий Гартунг и Яна Лантратова направили главе ФАС Максиму Шаскольскому письмо с просьбой проверить резкое увеличение стоимости авиабилетов. Они обратили внимание на данные Росстата, согласно которым средняя стоимость перелета в салоне экономкласса по России увеличилась в феврале до 7244 руб. (+42% год к году), а в марте – до 7345 руб. (+23%). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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