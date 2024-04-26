ФАС запросила у авиакомпаний разъяснения по ситуации с ценами на билеты

Ранее 26 апреля «Известия» сообщили, что депутаты Госдумы Валерий Гартунг и Яна Лантратова направили главе ФАС Максиму Шаскольскому письмо с просьбой проверить резкое увеличение стоимости авиабилетов. Они обратили внимание на данные Росстата, согласно которым средняя стоимость перелета в салоне экономкласса по России увеличилась в феврале до 7244 руб. (+42% год к году), а в марте – до 7345 руб. (+23%).