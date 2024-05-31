Суд оштрафовал основателя «Тануки» на 100 000 рублей

Основатель «Тануки» обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда). 16 ноября 2023 г. полиция заявила об объявлении Орлова в международный розыск, а 20 ноября МВД попросило суд заочно арестовать его. В декабре стало известно, что бизнесмен погасил ущерб по уголовному делу о причинении имущественного ущерба, заплатив по требованию суда 20 млн руб. Адвокат Орлова Владимир Подолин тогда сообщил, что предприниматель находится за границей по личным делам и не скрывается от следствия.