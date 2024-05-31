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Суд оштрафовал основателя «Тануки» на 100 000 рублей

Ведомости

Пресненский суд Москвы назначил 100 000 руб. судебного штрафа в отношении основателя сети ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова, он признал вину в причинении имущественного ущерба и полностью его погасил. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

Возбужденное против Орлова уголовное дело прекращено, уточнили агентству. Районный суд обязал предпринимателя оплатить судебный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Основатель «Тануки» обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда). 16 ноября 2023 г. полиция заявила об объявлении Орлова в международный розыск, а 20 ноября МВД попросило суд заочно арестовать его. В декабре стало известно, что бизнесмен погасил ущерб по уголовному делу о причинении имущественного ущерба, заплатив по требованию суда 20 млн руб. Адвокат Орлова Владимир Подолин тогда сообщил, что предприниматель находится за границей по личным делам и не скрывается от следствия.

В январе Московский городской суд оставил в силе постановление Тверского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства о заочном аресте основателя сети ресторанов.

В конце сентября прошлого года Орлов продал последние активы в России, писали «Ведомости». Доли в размере 33,3% в трех фирмах – «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.Новгород» – перешли бизнесмену Андрею Аскерко. Этим компаниям принадлежат шесть ресторанов «Тануки» в Москве, Подмосковье, Краснодаре и Нижнем Новгороде.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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