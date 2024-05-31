Суд оштрафовал основателя «Тануки» на 100 000 рублей
Пресненский суд Москвы назначил 100 000 руб. судебного штрафа в отношении основателя сети ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова, он признал вину в причинении имущественного ущерба и полностью его погасил. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.
Возбужденное против Орлова уголовное дело прекращено, уточнили агентству. Районный суд обязал предпринимателя оплатить судебный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.
Основатель «Тануки» обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием организованной группой с причинением особо крупного вреда). 16 ноября 2023 г. полиция заявила об объявлении Орлова в международный розыск, а 20 ноября МВД попросило суд заочно арестовать его. В декабре стало известно, что бизнесмен погасил ущерб по уголовному делу о причинении имущественного ущерба, заплатив по требованию суда 20 млн руб. Адвокат Орлова Владимир Подолин тогда сообщил, что предприниматель находится за границей по личным делам и не скрывается от следствия.
В январе Московский городской суд оставил в силе постановление Тверского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства о заочном аресте основателя сети ресторанов.
В конце сентября прошлого года Орлов продал последние активы в России, писали «Ведомости». Доли в размере 33,3% в трех фирмах – «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.Новгород» – перешли бизнесмену Андрею Аскерко. Этим компаниям принадлежат шесть ресторанов «Тануки» в Москве, Подмосковье, Краснодаре и Нижнем Новгороде.