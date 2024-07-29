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«Аэрофлот» попросил упростить визовый режим с Гоа

Ведомости

«Аэрофлот» и его туроператор-партнер «Библио-Глобус» попросили Минтранс и Минэкономики передать в МИД РФ просьбу об отмене или упрощении визового режима с индийским Гоа, сообщает «Коммерсантъ».

«Библио-Глобус» в письме на имя министра экономического развития России Максима Решетникова подчеркивает, что стороны отмечают сложности с оформлением виз. Так, визовую поддержку необходимо оформить в Москве, стоимость составляет $25 с комиссией за транзакцию, а оплату с карты российских банков провести нельзя. Срок оформления визы составляет до пяти дней.

Первый замгендиректор «Аэрофлота» Андрей Чиханчин в письме Минтрансу указывает, что авиакомпания заинтересована в дальнейшем увеличении перевозок в Индию, но основной преградой для этого является визовая составляющая для россиян.

Летом 2024 г. «Аэрофлот» выполняет рейсы на Гоа из Москвы и Екатеринбурга. По данным экспертов, отмена виз, как правило, увеличивает турпоток между странами как минимум на 20%.

19 июля «Ведомости» со ссылкой на статистику Росавиации сообщали, что аэропорт «Домодедово» в январе – мае 2024 г. сократил перевозки пассажиров на 26% (до 5,9 млн человек) год к году. Из общего количества обслуженных пассажиров за отчетный период 3,95 млн человек путешествовали по внутренним направлениям (-25% год к году), 1,94 млн – по международным (-28%). При этом пассажиропоток двух других крупнейших аэропортов московского авиаузла за пять месяцев этого года вырос: у «Внуково» – на 17% почти до 6 млн человек, а у «Шереметьево» – на 26% до 15,9 млн пассажиров. В общей сложности услугами трех аэропортов в январе – мае воспользовалось 27,8 млн человек – на 8% больше, чем годом ранее.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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