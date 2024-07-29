«Аэрофлот» попросил упростить визовый режим с Гоа

19 июля «Ведомости» со ссылкой на статистику Росавиации сообщали, что аэропорт «Домодедово» в январе – мае 2024 г. сократил перевозки пассажиров на 26% (до 5,9 млн человек) год к году. Из общего количества обслуженных пассажиров за отчетный период 3,95 млн человек путешествовали по внутренним направлениям (-25% год к году), 1,94 млн – по международным (-28%). При этом пассажиропоток двух других крупнейших аэропортов московского авиаузла за пять месяцев этого года вырос: у «Внуково» – на 17% почти до 6 млн человек, а у «Шереметьево» – на 26% до 15,9 млн пассажиров. В общей сложности услугами трех аэропортов в январе – мае воспользовалось 27,8 млн человек – на 8% больше, чем годом ранее.