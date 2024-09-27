Россия и Экваториальная Гвинея обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере

В кабмине РФ сообщили, что сейчас Россия по большей части экспортирует в Экваториальную Гвинею фармацевтическую продукцию, минеральные и химические удобрения. Отмечается, что в этом году зафиксирован рост товарооборота. Во время встречи стороны договорились создать механизм для консультаций по вопросам сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций. Новак и Ондо высоко оценили роль ОПЕК+ в балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти.