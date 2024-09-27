Россия и Экваториальная Гвинея обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере
Россия и Экваториальная Гвинея обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества и кооперацию в нефтегазовой сфере, сообщает правительство РФ. Российскую сторону представляли вице-премьер Александр Новак и министр энергетики Сергей Цивилев, а Экваториальную Гвинею – министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Антонио Обуру Ондо.
Встреча прошла в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя». Во время нее стороны затронули ряд тем, включая поставки российского промышленного и нефтегазового оборудования, а также условия входа компаний из РФ в проекты по разведке и добыче углеводородов в Экваториальной Гвинее. Среди других вопросов, которые обсудили официальные представители стран, – участие российских подрядчиков в строительстве мощностей в области солнечной генерации, мирного атома, производства сжиженного природного газа (СПГ).
В кабмине РФ сообщили, что сейчас Россия по большей части экспортирует в Экваториальную Гвинею фармацевтическую продукцию, минеральные и химические удобрения. Отмечается, что в этом году зафиксирован рост товарооборота. Во время встречи стороны договорились создать механизм для консультаций по вопросам сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций. Новак и Ондо высоко оценили роль ОПЕК+ в балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти.
26 сентября состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Во время встречи глава РФ заявил, что общей задачей стран является стабилизация мировых энергетических рынков. Он также отметил, что государства имеют хороший потенциал развития двусторонних экономических связей.
Лидер Экваториальной Гвинеи, в свою очередь, выразил надежду, что предприниматели из РФ смогут приехать в страну для того, чтобы принять участие в развитии различных отраслей. По словам Мбасого, энергетический сектор – важная отрасль для Африки, дружественные страны должны продолжать расширять сотрудничество в этой сфере.