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Россия и Экваториальная Гвинея обсудили сотрудничество в нефтегазовой сфере

Ведомости

Россия и Экваториальная Гвинея обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества и кооперацию в нефтегазовой сфере, сообщает правительство РФ. Российскую сторону представляли вице-премьер Александр Новак и министр энергетики Сергей Цивилев, а Экваториальную Гвинею – министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Антонио Обуру Ондо.

Встреча прошла в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя». Во время нее стороны затронули ряд тем, включая поставки российского промышленного и нефтегазового оборудования, а также условия входа компаний из РФ в проекты по разведке и добыче углеводородов в Экваториальной Гвинее. Среди других вопросов, которые обсудили официальные представители стран, – участие российских подрядчиков в строительстве мощностей в области солнечной генерации, мирного атома, производства сжиженного природного газа (СПГ).

В кабмине РФ сообщили, что сейчас Россия по большей части экспортирует в Экваториальную Гвинею фармацевтическую продукцию, минеральные и химические удобрения. Отмечается, что в этом году зафиксирован рост товарооборота. Во время встречи стороны договорились создать механизм для консультаций по вопросам сотрудничества в области экономики, торговли и инвестиций. Новак и Ондо высоко оценили роль ОПЕК+ в балансе спроса и предложения на мировом рынке нефти.

26 сентября состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Во время встречи глава РФ заявил, что общей задачей стран является стабилизация мировых энергетических рынков. Он также отметил, что государства имеют хороший потенциал развития двусторонних экономических связей.

Лидер Экваториальной Гвинеи, в свою очередь, выразил надежду, что предприниматели из РФ смогут приехать в страну для того, чтобы принять участие в развитии различных отраслей. По словам Мбасого, энергетический сектор – важная отрасль для Африки, дружественные страны должны продолжать расширять сотрудничество в этой сфере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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