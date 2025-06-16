Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Требования к концессионерам в сфере ЖКХ ужесточатся в России с 1 сентября

Ведомости

Требования к концессионерам в отношении объектов тепло- и водоснабжения, а также водоотведения усилятся в России с 1 сентября. В частности, от них будет требоваться разработка проектов инвестпрограмм модернизации инфраструктуры ЖКХ, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с «РИА Новости».

По его словам, такая обязанность предоставит возможность контроля и оценки как плановых показателей надежности и качества поставляемых услуг, так и в целом экономического эффекта от концессионного соглашения. Концессионеры не смогут пользоваться чужим имуществом за счет тарифной составляющей, ничего не вкладывая.

«Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети, миллиардами собирают оплату, но забывают про свои обязательства», – подчеркнул Кошелев.

Высокий износ коммунальных сетей, по словам парламентария, остается главной причиной аварий и потерь ресурсов. Официальные данные показывают, что более 40% объектов инженерной инфраструктуры требуют замены.

Новыми правилами установлены критерии, подтверждающие квалификацию концессионера. В том числе, будет учитываться опыт работы в ЖКХ и успешная реализация инвестпрограмм. Также прописан порядок передачи бесхозных сетей концессионеру: оформление права собственности и постановки на учет будет производиться за счет концессионера, а не бюджетных средств. Дополнительно вводится правило внесения задатка или банковской гарантии – в процентах от общей суммы инвестиционного проекта. Если заявка будет отозвана, эти средства не вернут.

В середине августа 2024 г. кабмин поддержал законопроект о праве перезаключать концессионные соглашения в ЖКХ без проведения конкурса. По данным Минэкономразвития, механизм может помочь сохранить «непрерывный приток инвестиций в коммунальную инфраструктуру муниципалитетов».

Концессии в ЖКХ является формой государственно-частного партнерства (ГЧП) для привлечения инвестиций в коммунальную сферу. Инвестору передается муниципальное имущество, которым он обязан управлять. В частности, от концессионера требуется проводить ремонт, следить за текущим состоянием объекта.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных