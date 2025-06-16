Требования к концессионерам в сфере ЖКХ ужесточатся в России с 1 сентября
Требования к концессионерам в отношении объектов тепло- и водоснабжения, а также водоотведения усилятся в России с 1 сентября. В частности, от них будет требоваться разработка проектов инвестпрограмм модернизации инфраструктуры ЖКХ, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с «РИА Новости».
По его словам, такая обязанность предоставит возможность контроля и оценки как плановых показателей надежности и качества поставляемых услуг, так и в целом экономического эффекта от концессионного соглашения. Концессионеры не смогут пользоваться чужим имуществом за счет тарифной составляющей, ничего не вкладывая.
«Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети, миллиардами собирают оплату, но забывают про свои обязательства», – подчеркнул Кошелев.
Высокий износ коммунальных сетей, по словам парламентария, остается главной причиной аварий и потерь ресурсов. Официальные данные показывают, что более 40% объектов инженерной инфраструктуры требуют замены.
Новыми правилами установлены критерии, подтверждающие квалификацию концессионера. В том числе, будет учитываться опыт работы в ЖКХ и успешная реализация инвестпрограмм. Также прописан порядок передачи бесхозных сетей концессионеру: оформление права собственности и постановки на учет будет производиться за счет концессионера, а не бюджетных средств. Дополнительно вводится правило внесения задатка или банковской гарантии – в процентах от общей суммы инвестиционного проекта. Если заявка будет отозвана, эти средства не вернут.
В середине августа 2024 г. кабмин поддержал законопроект о праве перезаключать концессионные соглашения в ЖКХ без проведения конкурса. По данным Минэкономразвития, механизм может помочь сохранить «непрерывный приток инвестиций в коммунальную инфраструктуру муниципалитетов».
Концессии в ЖКХ является формой государственно-частного партнерства (ГЧП) для привлечения инвестиций в коммунальную сферу. Инвестору передается муниципальное имущество, которым он обязан управлять. В частности, от концессионера требуется проводить ремонт, следить за текущим состоянием объекта.