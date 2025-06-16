Требования к концессионерам в сфере ЖКХ ужесточатся в России с 1 сентября

Новыми правилами установлены критерии, подтверждающие квалификацию концессионера. В том числе, будет учитываться опыт работы в ЖКХ и успешная реализация инвестпрограмм. Также прописан порядок передачи бесхозных сетей концессионеру: оформление права собственности и постановки на учет будет производиться за счет концессионера, а не бюджетных средств. Дополнительно вводится правило внесения задатка или банковской гарантии – в процентах от общей суммы инвестиционного проекта. Если заявка будет отозвана, эти средства не вернут.