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Избран новый председатель Российско-Эмиратского делового совета

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Президент инвестиционной группы «Марафон» Александр Винокуров избран новым председателем Российско-Эмиратского делового совета (РЭДС). Решение было принято на заседании, где его кандидатуру поддержали участники.

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин отметил управленческий опыт Винокурова, его достижения в инвестиционном бизнесе и активную позицию по развитию российско-эмиратских отношений. По его словам, РЭДС зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития экономических связей.

«Мы уверены, что под руководством Александра Винокурова, чью кандидатуру мы тщательно обсуждали со всеми заинтересованными сторонами, совет продолжит свою успешную деятельность, принося пользу российскому бизнесу и укрепляя наши партнерские отношения»», – пояснил глава ТПП.

В своем выступлении Винокуров обозначил приоритетные направления на ближайшую перспективу. Среди основных задач – развитие и диверсификация торговли, поддержка взаимных инвестиций, создание цифровой инфраструктуры для улучшения взаимодействия.

«РЭДС во взаимодействии с ТПП РФ, отраслевыми ассоциациями и торговыми палатами продолжит свою работу по поддержке компаний двух стран для реализации всего потенциала межстранового сотрудничеств», – сказал Винокуров.

Двусторонние отношения ОАЭ и РФ продолжают развиваться. 1 мая президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Обсуждалось, что страны активно взаимодействуют в политической, экономической и гуманитарной сферах. Подчеркивалось, что укрепление связей способствует открытому диалогу даже по сложным международным темам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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