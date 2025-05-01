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Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Стороны отметили высокий уровень двусторонних отношений, характеризующихся стратегическим партнерством и активным взаимодействием в политической, экономической и гуманитарной сферах. Подчеркивалось, что укрепление связей способствует открытому диалогу даже по сложным международным темам.

Путин особо оценил роль ОАЭ в содействии обмена пленными между Россией и Украиной. В частности, благодаря усилиям эмиратской стороны накануне Пасхи (19 апреля) домой вернулись 246 российских военнослужащих.

Лидер ОАЭ, в свою очередь, поздравил Путина и российский народ с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

Путин встречался с президентом ОАЭ 21 октября 2024 г. Переговоры прошли в расширенном составе с участием других представителей власти от обеих стран. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, вопросы международной повестки дня. 30 апреля Путин провел встречу с вице-премьером, министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Сейф бин Заидом Аль-Нахайяном. На встрече был также глава МВД России Владимир Колокольцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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