Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Путин встречался с президентом ОАЭ 21 октября 2024 г. Переговоры прошли в расширенном составе с участием других представителей власти от обеих стран. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-эмиратского сотрудничества, вопросы международной повестки дня. 30 апреля Путин провел встречу с вице-премьером, министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Сейф бин Заидом Аль-Нахайяном. На встрече был также глава МВД России Владимир Колокольцев.