Faberlic запустил цех бытовой химии
Производитель косметики Faberlic инвестировал более 1,5 млрд руб. в запуск цеха бытовой химии в подмосковном Чехове. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель бренда.
По его словам, завод был запущен в мае, но официальное открытие и выход на полную мощность (около 50 млн единиц продукции в год) запланированы на 25 июня. Faberlic приобрел готовое здание и модернизировал его. По расчетам компании, цех повысит выпуск бытовой химии на 10%, а в перспективе – на 25%.
21 апреля стало известно, что Faberlic продал 100% долей в «Фэшн фэктори» (управляет фабрикой по пошиву одежды в Ивановской области) структуре «Военторга». Представитель Faberlic тогда сообщил «Ведомостям», что руководство компании решило продать актив, чтобы развивать производство продукции с «наибольшим потенциалом продаж». Цену сделки в компании не раскрыли.
Faberlic – один из крупнейших российских производителей парфюмерно-косметической продукции. Компания также производит бытовую химию, товары для дома, продукты питания, товары для детей, одежду, обувь, аксессуары, нижнее белье и товары для животных.