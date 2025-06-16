Faberlic запустил цех бытовой химии

По его словам, завод был запущен в мае, но официальное открытие и выход на полную мощность (около 50 млн единиц продукции в год) запланированы на 25 июня. Faberlic приобрел готовое здание и модернизировал его. По расчетам компании, цех повысит выпуск бытовой химии на 10%, а в перспективе – на 25%.