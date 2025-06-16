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Faberlic запустил цех бытовой химии

Ведомости

Производитель косметики Faberlic инвестировал более 1,5 млрд руб. в запуск цеха бытовой химии в подмосковном Чехове. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель бренда. 

По его словам, завод был запущен в мае, но официальное открытие и выход на полную мощность (около 50 млн единиц продукции в год) запланированы на 25 июня. Faberlic приобрел готовое здание и модернизировал его. По расчетам компании, цех повысит выпуск бытовой химии на 10%, а в перспективе – на 25%. 

21 апреля стало известно, что Faberlic продал 100% долей в «Фэшн фэктори» (управляет фабрикой по пошиву одежды в Ивановской области) структуре «Военторга». Представитель Faberlic тогда сообщил «Ведомостям», что руководство компании решило продать актив, чтобы развивать производство продукции с «наибольшим потенциалом продаж». Цену сделки в компании не раскрыли.

Faberlic – один из крупнейших российских производителей парфюмерно-косметической продукции. Компания также производит бытовую химию, товары для дома, продукты питания, товары для детей, одежду, обувь, аксессуары, нижнее белье и товары для животных. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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