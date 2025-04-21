«Фаберлик» продала фабрику по пошиву одежды структуре «Военторга»

Производитель косметики и парфюмерии «Фаберлик» продал 100% долей в ООО «Фэшн фэктори» (управляет фабрикой по пошиву одежды в Ивановской области) структуре «Военторга» – ООО «Воентекстильпром». Изменения в ЕГРЮЛе зарегистрированы 10 апреля, обнаружили «Ведомости».