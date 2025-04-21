«Фаберлик» продала фабрику по пошиву одежды структуре «Военторга»Актив может быть использован для производства военной одежды
Производитель косметики и парфюмерии «Фаберлик» продал 100% долей в ООО «Фэшн фэктори» (управляет фабрикой по пошиву одежды в Ивановской области) структуре «Военторга» – ООО «Воентекстильпром». Изменения в ЕГРЮЛе зарегистрированы 10 апреля, обнаружили «Ведомости».
В пресс-службе «Военторга» и «Воентекстильпроме» на запрос «Ведомостей» не ответили.
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