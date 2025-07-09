В «Фосагро» сменился генеральный директор

15 мая «Фосагро» представила финансовую отчетность за I квартал текущего года, продемонстрировав значительный рост ключевых показателей. Выручка компании увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 159,4 млрд руб. Свободный денежный поток вырос более чем в 19 раз, составив 34,8 млрд руб. Положительная динамика была обусловлена ростом операционной прибыли и существенным притоком средств из оборотного капитала.