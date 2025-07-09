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В «Фосагро» сменился генеральный директор

Ведомости

В компании «Фосагро» произошла смена руководства. Александр Гильгенберг возглавил производителя фосфорных удобрений после отставки Михаила Рыбникова, который покинул пост в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщили в компании.

Гильгенберг трудится в структурах «Фосагро» с начала своей карьеры. Он начал путь с должности рядового специалиста и последовательно продвигался по карьерной лестнице, достигнув высшего руководящего уровня.

«Сейчас под руководством Александра Гильгенберга завершается разработка корпоративной Стратегии развития до 2030 г., в рамках которой перед компанией будут поставлены новые амбициозные задачи», – отметил председатель совета директоров ПАО «Фосагро» Виктор Черепов.

27 июня сообщалось, что акционеры «Фосагро» не приняли решение по дивидендам за I квартал 2025 г. Хотя совет директоров предлагал выплаты в размере 201 руб. на обыкновенную акцию.

15 мая «Фосагро» представила финансовую отчетность за I квартал текущего года, продемонстрировав значительный рост ключевых показателей. Выручка компании увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 159,4 млрд руб. Свободный денежный поток вырос более чем в 19 раз, составив 34,8 млрд руб. Положительная динамика была обусловлена ростом операционной прибыли и существенным притоком средств из оборотного капитала.

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