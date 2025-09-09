Контейнерные перевозки РЖД сократились с начала года на 3,9%
В России в январе – августе 2025 г. по сети РЖД было перевезено 5 млн груженых и порожних контейнеров TEU (20-футовый эквивалент, ДФЭ). Это на 3,9% меньше, чем за такой же период 2024 г. Об этом сообщается на сайте компании.
Во внутреннем сообщении отправлено 1,9 млн TEU, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. В экспортном сообщении – 1,2 млн TEU (+7,6%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, сократилось на 6,4% и составило 3,6 млн. В них перевезено на 2,6 млн т меньше грузов (53,4 млн т).
4 сентября первый заместитель гендиректора по стратегии и развитию группы компаний «Дело» Александр Иодчин заявил, что перевозки грузов в контейнерах в РФ по итогам 2025 г. при сохранении нынешних тенденций сократятся на 5% до 7,2 млн TEU. В расчет включены железнодорожные перевозки, в частности транзитные из Азии в Европу, и перевалка груженых контейнеров в портах.
Иодчин указал, что за январь – июль 2025 г. по рынку наблюдается сокращение перевозок грузов в контейнерах на 6% в годовом выражении. В части импорта это связано с перенасыщением спроса в 2024 г., особенно в части автомобилей, и с высокой ключевой ставкой Банка России. В начале года ставка составляла 21%, с июня регулятор начал ее постепенное снижение.