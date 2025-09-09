Контейнерные перевозки РЖД сократились с начала года на 3,9%

Иодчин указал, что за январь – июль 2025 г. по рынку наблюдается сокращение перевозок грузов в контейнерах на 6% в годовом выражении. В части импорта это связано с перенасыщением спроса в 2024 г., особенно в части автомобилей, и с высокой ключевой ставкой Банка России. В начале года ставка составляла 21%, с июня регулятор начал ее постепенное снижение.