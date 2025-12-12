«Арнест упаковочные решения» запустил линию с мощностью 1 млрд алюминиевых банок
Один из крупнейших производителей упаковки для напитков «Арнест упаковочные решения» запустил третью производственную линию на своем заводе в Ульяновске. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Мощность новой линии составит рекордные 1 млрд алюминиевых банок в год. Ее запуск стал завершением инвестиционного проекта по расширению производственных мощностей компании, который также включает строительство склада готовой продукции площадью более 25 000 кв м. Объем инвестиций в расширение производства и складских мощностей достиг 8,4 млрд руб.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что за счет запуска новой производственной линии и открытия склада число местных жителей, занятых на заводе, превысило 230. После выхода новой линии на проектную мощность с учетом двух первых линий предприятие сможет выпускать свыше 2,5 млрд алюминиевых банок ежегодно. Выпуск продукции направлен на обеспечение российских производителей напитков. Общий объем инвестиций в создание и расширение предприятия в Ульяновске составил 22 млрд руб.
19 июля 2024 г. представитель «Арнест упаковочные решения» сообщил «Ведомостям» о планах по запуску третьей линии по производству алюминиевых банок на заводе в Ульяновске до конца 2025 г. и четвертой в 2026 г. при сохранении спроса. Генеральный директор компании Александр Исаев тогда заявил, что это позволит увеличить выпуск еще на 1,5 млрд банок, полностью удовлетворив российский рынок к 2026 г.
«Арнест упаковочные решения» владеет четырьмя заводами по производству алюминиевой банки в Московской, Ленинградской, Челябинской и Ульяновской областях и единственным в России заводом по производству алюминиевой крышки в Наро-Фоминске.