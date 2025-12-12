«Арнест упаковочные решения» запустил линию с мощностью 1 млрд алюминиевых банок

19 июля 2024 г. представитель «Арнест упаковочные решения» сообщил «Ведомостям» о планах по запуску третьей линии по производству алюминиевых банок на заводе в Ульяновске до конца 2025 г. и четвертой в 2026 г. при сохранении спроса. Генеральный директор компании Александр Исаев тогда заявил, что это позволит увеличить выпуск еще на 1,5 млрд банок, полностью удовлетворив российский рынок к 2026 г.