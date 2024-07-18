Один из крупнейших производителей упаковки для напитков РФ заявил о расширении«Арнест упаковочные решения» запустит новые производственные линии в Ульяновске
Компания «Арнест упаковочные решения» – один из крупнейший производителей упаковки для напитков – объявила о планах по расширению производственных мощностей. Компания планирует запустить третью линию по производству алюминиевых банок на новом заводе в Ульяновске до конца 2025 г., а при сохранении спроса – и четвертую – в 2026 г. Ожидаемая производительность всех линий может составить 3 млрд банок в год, а общий объем инвестиций в завод превысит 20 млрд руб., источник средств в модернизацию не уточняется. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
На данный момент мощность запущенного в марте в Ульяновске завода составляет 1,5 млрд банок.
«Завод в Ульяновске может вместить четыре производственные линии, две из которых уже запущены, и две мы готовы оборудовать и запустить в кратчайшие сроки. Это позволит увеличить выпуск еще на 1,5 млрд банок, полностью удовлетворив российский рынок к 2026 г.», – отметил генеральный директор «Арнест упаковочные решения» Александр Исаев (его слова приводятся в сообщении компании).
В сентябре 2024 г. компания также планирует завершить проект по модернизации производства крышек в Наро-Фоминске. Срок ввода в эксплуатацию составит таким образом восемь месяцев, а инвестиции в проект – более 1,3 млрд руб. После выхода на проектную мощность производства составит 1,8 млрд крышек формата СDL в год.
В компании подчеркнули, что увеличение объемов производства планируется за счет развития собственных производственных мощностей – о сделках по слиянию или поглощению других компаний речи не идет.
«Арнест упаковочные решения» владеет четырьмя заводами по производству алюминиевой банки в Московской, Ленинградской, Челябинской и Ульяновской областях, и единственным в стране заводом по производству алюминиевой крышки в Наро-Фоминске.