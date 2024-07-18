Один из крупнейших производителей упаковки для напитков РФ заявил о расширении

Компания «Арнест упаковочные решения» – один из крупнейший производителей упаковки для напитков – объявила о планах по расширению производственных мощностей. Компания планирует запустить третью линию по производству алюминиевых банок на новом заводе в Ульяновске до конца 2025 г., а при сохранении спроса – и четвертую – в 2026 г. Ожидаемая производительность всех линий может составить 3 млрд банок в год, а общий объем инвестиций в завод превысит 20 млрд руб., источник средств в модернизацию не уточняется. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.