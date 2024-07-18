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Один из крупнейших производителей упаковки для напитков РФ заявил о расширении

«Арнест упаковочные решения» запустит новые производственные линии в Ульяновске
Дарья Снегова
Максим Стулов / Ведомости

Компания «Арнест упаковочные решения» – один из крупнейший производителей упаковки для напитков – объявила о планах по расширению производственных мощностей. Компания планирует запустить третью линию по производству алюминиевых банок на новом заводе в Ульяновске до конца 2025 г., а при сохранении спроса – и четвертую – в 2026 г. Ожидаемая производительность всех линий может составить 3 млрд банок в год, а общий объем инвестиций в завод превысит 20 млрд руб., источник средств в модернизацию не уточняется. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

На данный момент мощность запущенного в марте в Ульяновске завода составляет 1,5 млрд банок.

​​«Завод в Ульяновске может вместить четыре производственные линии, две из которых уже запущены, и две мы готовы оборудовать и запустить в кратчайшие сроки. Это позволит увеличить выпуск еще на 1,5 млрд банок, полностью удовлетворив российский рынок к 2026 г.», – отметил генеральный директор «Арнест упаковочные решения» Александр Исаев (его слова приводятся в сообщении компании).

В сентябре 2024 г. компания также планирует завершить проект по модернизации производства крышек в Наро-Фоминске. Срок ввода в эксплуатацию составит таким образом восемь месяцев, а инвестиции в проект – более 1,3 млрд руб. После выхода на проектную мощность производства составит 1,8 млрд крышек формата СDL в год.

В компании подчеркнули, что увеличение объемов производства планируется за счет развития собственных производственных мощностей – о сделках по слиянию или поглощению других компаний речи не идет.

«Арнест упаковочные решения» владеет четырьмя заводами по производству алюминиевой банки в Московской, Ленинградской, Челябинской и Ульяновской областях, и единственным в стране заводом по производству алюминиевой крышки в Наро-Фоминске.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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