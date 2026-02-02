Россия стала крупнейшим экспортером куриных лапок в Китай в 2025 году
Россия по итогам 2025 г. заняла первое место среди поставщиков куриных лапок в Китай. Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
По опубликованным данным, Китай закупил в России 109 000 т продукции почти на $327 млн. В натуральном выражении поставки выросли на 10% по сравнению с 2024 г., в денежном – на 5%.
Россия обогнала Бразилию и стала крупнейшим экспортером куриных лап на китайский рынок. В пятерку ведущих поставщиков также вошли Бразилия ($326 млн), Таиланд ($219 млн), США ($69 млн) и Белоруссия ($33 млн).
22 декабря «Агроэкспорт» сообщал, что за 11 месяцев 2025 г. Россия экспортировала более 400 000 т мяса птицы, увеличив объем поставок на 11%. Экспортная выручка выросла на 17% и достигла $835 млн. Крупнейшим покупателем стал Китай, на который пришлось более трети зарубежных продаж. Отмечалось, что преимущественно в КНР отгружаются лапы, крыло и субпродукты.
В китайской кулинарной традиции куриные лапки считаются деликатесом. Их готовят множеством способов: жарят во фритюре, готовят на пару, тушат в соусе с черными бобами или маринуют в рисовом уксусе с имбирем. Подают как пивную закуску, холодное блюдо, добавляют в супы или делают основным блюдом. Готовые лапки в вакуумной упаковке – популярный снек в супермаркетах, а специальные закусочные специализируются на их приготовлении наряду с другими деликатесами, например, утиными лапками.