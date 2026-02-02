Россия стала крупнейшим экспортером куриных лапок в Китай в 2025 году

В китайской кулинарной традиции куриные лапки считаются деликатесом. Их готовят множеством способов: жарят во фритюре, готовят на пару, тушат в соусе с черными бобами или маринуют в рисовом уксусе с имбирем. Подают как пивную закуску, холодное блюдо, добавляют в супы или делают основным блюдом. Готовые лапки в вакуумной упаковке – популярный снек в супермаркетах, а специальные закусочные специализируются на их приготовлении наряду с другими деликатесами, например, утиными лапками.