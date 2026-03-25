Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Песков: Россия будет продавать нефть ради собственной выгоды

Ведомости

Россия будет продавать нефть, руководствуясь собственной выгодой, а не интересами европейских стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В мире существуют спрос и предложение, и делать что-то в ущерб своим собственным интересам было бы неразумно», – сказал он (цитата по «Вестям»).

По словам Пескова, ряд стран уже принимают решения, которые наносят ущерб их экономике. «Они уже пытаются что-то делать в ущерб собственным интересам и несут большие издержки», – добавил представитель Кремля.

Война США и Израиля с Ираном привела к росту цен на нефть во всем мире. 12 марта США выдали лицензию, разрешающую России поставлять и продавать нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Об этом говорилось в сообщении управления по контролю за иностранными активами американского минфина.

25 марта Bloomberg писал, что Европа выходит из зимнего периода с низким уровнем заполненности хранилищ. Это усиливает конкуренцию с азиатскими покупателями за поставки сжиженного природного газа (СПГ) на фоне перебоев на энергетических рынках из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её