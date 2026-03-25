Песков: Россия будет продавать нефть ради собственной выгоды
Россия будет продавать нефть, руководствуясь собственной выгодой, а не интересами европейских стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В мире существуют спрос и предложение, и делать что-то в ущерб своим собственным интересам было бы неразумно», – сказал он (цитата по «Вестям»).
По словам Пескова, ряд стран уже принимают решения, которые наносят ущерб их экономике. «Они уже пытаются что-то делать в ущерб собственным интересам и несут большие издержки», – добавил представитель Кремля.
Война США и Израиля с Ираном привела к росту цен на нефть во всем мире. 12 марта США выдали лицензию, разрешающую России поставлять и продавать нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Об этом говорилось в сообщении управления по контролю за иностранными активами американского минфина.
25 марта Bloomberg писал, что Европа выходит из зимнего периода с низким уровнем заполненности хранилищ. Это усиливает конкуренцию с азиатскими покупателями за поставки сжиженного природного газа (СПГ) на фоне перебоев на энергетических рынках из-за конфликта на Ближнем Востоке.