Шохин: российский бизнес готов к любым вызовам
Российский бизнес готов к любым вызовам и развивается в любых самых сложных условиях. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе XXXV съезда РСПП.
По словам Шохина, такие темы, как проблемы коррупции, налоговое администрирование, качество госуправления, были актуальными в 2008 г.
«В то же время есть и вечные проблемы: дефицит кадров, высокая инфляция, фискальная нагрузка», – отметил он, добавив, что бизнес в России готов принять любые вызовы.
На XXXV съезде РСПП обсуждаются ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти, а также предложения по участию бизнеса в достижении национальных целей развития страны и реализации нацпроектов. В рамках съезда планируется подвести итоги национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».