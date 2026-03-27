Экспорт картофельных чипсов из России вырос на 50% в январе
Российский экспорт картофельных чипсов в январе увеличился на 50% в денежном выражении и превысил $22 млн. На зарубежные рынки поставлено более 4600 т такой продукции. Это на 16% больше в весе, чем годом ранее. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».
В топ-5 стран-импортеров вошли Белоруссия с закупками на около $8,5 млн, Казахстан – более $7 млн, Узбекистан – свыше $2,5 млн, Азербайджан – более $1,4 млн, Киргизия – почти $762 000. Всего поставки осуществлялись более чем в 15 стран мира.
20 февраля «Ведомости» со ссылкой на «Агроэкспорт» писали, что российские производители картофельных чипсов в 2025 г. поставили в другие страны продукцию общим объемом 56 000 т и стоимостью $248 млн. В натуральном выражении это на 6% превышает результаты 2024 г., рост в деньгах составил 23%. Оба показателя рекордные для этого сегмента. Представитель компании отметил, что в этом году экспорт всех снеков из картофеля может превысить $280 млн. Помимо чипсов центр включает в эту категорию хлопья и картофель фри, но доля двух последних товаров в поставках невелика.
По данным «Агроэкспорта», за последние пять лет экспорт чипсов из России увеличился почти в 2,6 раза в стоимостном выражении. Собеседник «Ведомостей» указал, что в мире ежегодно потребляется в среднем около 4 млн т таких снеков. Наибольший объем приходится на Европу, второе место занимает Северная Америка, третье – страны Азиатско-Тихоокеанского региона.