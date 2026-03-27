Экспорт картофельных чипсов из России вырос на 50% в январе

20 февраля «Ведомости» со ссылкой на «Агроэкспорт» писали, что российские производители картофельных чипсов в 2025 г. поставили в другие страны продукцию общим объемом 56 000 т и стоимостью $248 млн. В натуральном выражении это на 6% превышает результаты 2024 г., рост в деньгах составил 23%. Оба показателя рекордные для этого сегмента. Представитель компании отметил, что в этом году экспорт всех снеков из картофеля может превысить $280 млн. Помимо чипсов центр включает в эту категорию хлопья и картофель фри, но доля двух последних товаров в поставках невелика.