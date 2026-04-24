Wildberries отрицает снижение выплат владельцам ПВЗ
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) заявила, что информация «Коммерсантъ» о снижении выплат владельцам пунктов выдачи заказов маркетплейса не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в РВБ.
В компании уточнили, что не пересматривали условия сотрудничества с партнерами. Динамику в отчетности там связали с изменением маркетинговой программы по привлечению новых партнеров из-за достижения плановых показателей.
24 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на пояснительную записку к бухгалтерской отчетности РВБ сообщил, что агентское вознаграждение ПВЗ, которое выплатила компания, в 2025 г. снизилось на 25% год к году и составило 10,1 млрд руб. Общее количество пунктов выдачи площадки в прошлом году выросло на 43% и достигло 94 000.
В РВБ газете заявили, что «незначительная» динамика выплат обусловлена оптимизацией затрат на маркетинговые цели по привлечению новых партнеров. Дополнительным фактором там назвали и изменение структуры партнерской базы.
Суммарный оборот РВБ в России и других странах присутствия за 2025 г. по МСФО увеличился на 49% и поднялся выше 6,1 трлн руб. Чистая прибыль компании достигла 175 млрд руб. Общий объем инвестиций в логистическую, IT-инфраструктуру, новые проекты и направления превысил 310 млрд руб.