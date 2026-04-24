Wildberries отрицает снижение выплат владельцам ПВЗ

24 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на пояснительную записку к бухгалтерской отчетности РВБ сообщил, что агентское вознаграждение ПВЗ, которое выплатила компания, в 2025 г. снизилось на 25% год к году и составило 10,1 млрд руб. Общее количество пунктов выдачи площадки в прошлом году выросло на 43% и достигло 94 000.