Экспорт мороженой трески из России вырос на 37% за I квартал

Экспорт мороженой трески из России на зарубежные рынки за январь – март 2026 г. составил около 29 000 т на $218 млн. Показатель увеличился на 37% в стоимостном выражении относительно такого же периода прошлого года. Об этом сообщил «Агроэкспорт».

Драйвером роста поставок трески за границу стал экспорт в Китай. По итогам I квартала 2025 г. Россия ввезла в страну этой рыбы на $46,4 млн, а за аналогичный период этого года – на $113 млн. Второе место в списке стран-импортеров заняли Нидерланды (более $54 млн), третье – Южная Корея (свыше $33 млн).

Всего за три месяца Россия экспортировала мороженую треску в более чем 15 стран мира.

8 апреля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что экспорт рыбы и рыбной продукции из России в 2025 г. вырос на 1% и составил 2,1 млн т. В денежном выражении экспорт увеличился на 19% и достиг $6,1 млрд.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что Россия входит в пятерку мировых лидеров по добыче рыбы, а объем вылова в прошлом году достиг 4,7 млн т. Он указал, что текущие показатели позволяют целиком обеспечивать внутренний рынок и выполнять экспортные обязательства. Российская продукция поставляется более чем в 100 стран мира.

