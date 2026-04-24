Чистая прибыль «Совкомфлота» по РСБУ составила 137,7 млн рублей в I квартале

Чистая прибыль крупнейшего российского оператора танкерного флота «Совкомфлот» по РСБУ за январь–март 2026 г. составила 137,7 млн руб. против 296,8 млн руб. убытка за такой же период прошлого года.

Выручка компании в I квартале сократилась на 2,3% и достигла 28,7 млн руб. Долгосрочные обязательства с начала года увеличились с 55,4 млрд руб. до 57,2 млрд руб. Краткосрочные обязательства снизились до 3,1 млрд руб. на конец марта с 31,75 млрд руб.

По итогам 2025 г. выручка «Совкомфлота» упала на 30% относительно предыдущего года др $1,31 млрд. Показатель EBITDA составил $526 млн против $1,041 млрд годом ранее. Совокупные активы выросли до $6,936 млрд, акционерный капитал снизился до $4,659 млрд.

Скорректированный чистый убыток компании достиг $6 млн по сравнению со скорректированной чистой прибылью в $509 млн в 2024 г. Чистый убыток составил $648 млн против прибыли в $424 млн в 2024 г. Долг увеличился до $1,883 млрд, чистый долг продемонстрировал рост до $359 млн.

