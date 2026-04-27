«Лэтуаль» хочет закрыть 150 магазинов в 2026 году

В феврале «Ведомости» писали со ссылкой на исследование «Т-бизнеса» (входит в Т-банк) и аналитического агентства Data Insight, что рынок нишевых маркетплейсов в России в 2025 г. достиг 990 млрд руб. Показатель на 22% больше, чем в 2024 г., и втрое превышает значение 2021 г. В прошлом году крупнейшую долю этого рынка заняли агрегаторы доставки продуктов – 61%. К ним авторы отнесли, в частности, «Яндекс.Еду», Delivery, «Купер», Chibbis, «Бронибой», igooods и др. Второе место заняли маркетплейсы категорийных ритейлеров – 20%: Lamoda, «М.видео», «Эльдорадо», «Лемана про», «Детский мир», «Лэтуаль» и др. Еще 6% рынка пришлось на фармацевтические маркетплейсы, в том числе uteka.ru, «Мегаптека», «Асна», «Все аптеки», vapteke и др., а 5% – на маркетплейсы автотоваров – Exist, Emex, Autodoc, «Автопитер», EuroAuto и др.