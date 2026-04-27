«Лэтуаль» хочет закрыть 150 магазинов в 2026 году
В 2026 г. бьюти-ритейлер «Лэтуаль» намерен в закрыть 150 магазинов в рамках оптимизации сети. Эту информацию «Известиям» подтвердила директор по маркетингу компании Татьяна Ломтева.
По словам Ломтевой, компания анализирует эффективность точек, трафик и изменения в поведении потребителей. Она назвала закрытие магазинов плановой работой по повышению качества сети и адаптации к рынку. В 2025 г. сеть закрыла 93 магазина, их общее число сократилось на 10%, уточнил газете источник, близкий к Ломтевой.
Партнер сети рассказал изданию, что в начале года ритейлер разослал множество уведомлений арендодателям о закрытии части своих торговых точек. По его словам, компания не получила лицензии на покупку и реализацию известных парфюмерных и косметических брендов, включая Chanel. Результатом стало сокращение ассортимента и падение продаж в физических магазинах.
По словам источника «Известий», знакомого с планами сети, в последние годы компания делала основной упор на активное развитие собственной онлайн-платформы, уделяя меньше внимания офлайн-направлению. Как отметил собеседник, это, вероятно, оказало негативное влияние на посещаемость физических магазинов.
В феврале «Ведомости» писали со ссылкой на исследование «Т-бизнеса» (входит в Т-банк) и аналитического агентства Data Insight, что рынок нишевых маркетплейсов в России в 2025 г. достиг 990 млрд руб. Показатель на 22% больше, чем в 2024 г., и втрое превышает значение 2021 г. В прошлом году крупнейшую долю этого рынка заняли агрегаторы доставки продуктов – 61%. К ним авторы отнесли, в частности, «Яндекс.Еду», Delivery, «Купер», Chibbis, «Бронибой», igooods и др. Второе место заняли маркетплейсы категорийных ритейлеров – 20%: Lamoda, «М.видео», «Эльдорадо», «Лемана про», «Детский мир», «Лэтуаль» и др. Еще 6% рынка пришлось на фармацевтические маркетплейсы, в том числе uteka.ru, «Мегаптека», «Асна», «Все аптеки», vapteke и др., а 5% – на маркетплейсы автотоваров – Exist, Emex, Autodoc, «Автопитер», EuroAuto и др.