В России введут ТЭБ и платформу «Гослог» для логистики
В России будет внедрен Транспортно-экономический баланс (ТЭБ) при работе с документами транспортного планирования. Этот аспект отмечен в проекте рамочного закона Минтранса «О транспортной политике».
По замыслу разработчиков, применение алгоритмов ТЭБа даст возможность предсказывать не только объемы грузоперевозок, но и масштабы экспортно-импортных потоков. Реализовать внедрение ТЭБа предполагается через подсистему национальной цифровой платформы «Гослог», призванную помогать в построении наиболее эффективных логистических путей.
«Гослог» станет центральным инструментом развития логистики в рамках закона, уточнил «Ведомостям» член общественного совета Минтранса Сергей Бураго. По его словам, для бизнеса это потенциально означает более прозрачную и предсказуемую среду, а также новые возможности для оптимизации маршрутов и снижения издержек.
По информации источника «Ведомостей», близкого к аппарату правительства, концепцию ТЭБ поддержал премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя» в ноябре 2025 г. Тогда для главы кабинета министров был организован специальный закрытый показ на интерактивном экране.
По информации «Ведомостей», текст законопроекта в скором времени будет опубликован для общественного обсуждения, после чего поступит на утверждение в правительство.