Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,964-0,15%CHKZ17 400+4,5%CHMK3 975-1,12%IMOEX2 740,73+0,28%RTSI1 143,15+0,28%RGBI119,54-0,29%RGBITR778,98-0,19%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Бизнес /

В России введут ТЭБ и платформу «Гослог» для логистики

Ведомости

В России будет внедрен Транспортно-экономический баланс (ТЭБ) при работе с документами транспортного планирования. Этот аспект отмечен в проекте рамочного закона Минтранса «О транспортной политике».

По замыслу разработчиков, применение алгоритмов ТЭБа даст возможность предсказывать не только объемы грузоперевозок, но и масштабы экспортно-импортных потоков. Реализовать внедрение ТЭБа предполагается через подсистему национальной цифровой платформы «Гослог», призванную помогать в построении наиболее эффективных логистических путей.

«Гослог» станет центральным инструментом развития логистики в рамках закона, уточнил «Ведомостям» член общественного совета Минтранса Сергей Бураго. По его словам, для бизнеса это потенциально означает более прозрачную и предсказуемую среду, а также новые возможности для оптимизации маршрутов и снижения издержек.

Минтранс впервые подготовил законопроект о транспортной политике

Бизнес / Транспорт

По информации источника «Ведомостей», близкого к аппарату правительства, концепцию ТЭБ поддержал премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Транспортная неделя» в ноябре 2025 г. Тогда для главы кабинета министров был организован специальный закрытый показ на интерактивном экране.

По информации «Ведомостей», текст законопроекта в скором времени будет опубликован для общественного обсуждения, после чего поступит на утверждение в правительство.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её