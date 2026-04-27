Вылеты из «Внуково» перенесли из-за непогоды
Вылет некоторых рейсов из столичного аэропорта «Внуково» был временно отложен из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.
Мера принята в связи с сильным ливневым снегом и видимостью менее 1000 м для безопасности полетов по решению командиров самолетов. Пассажиров рейсов высадили из воздушных судов. Они ожидают улучшения погоды в терминале.
Об изменениях в расписании рейсов информируют авиакомпании.
27 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за последние сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Среди населенных пунктов Подмосковья больше всего осадков пришлось на Михайловское (27 мм). Речь о 79% от объема осадков апреля.