В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков
Половина месячной нормы осадкой выпала в Москве в течение последних суток, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«На опорной метеостанции ВДНХ за сутки в осадкомер попало 19 мм небесной влаги, столько же на Балчуге, Бутово – 20 мм, Тушино – 17 мм», – написал метеоролог.
По его данным, среди населенных пунктов Подмосковья больше всего осадков выпало в Михайловском (27 мм). Это 79% от объема осадков апреля.
Гидрометцентр РФ сообщал, что в Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности до вечера 28 апреля. Специалисты ожидали сильных осадков, которые могут привести к налипанию мокрого снега на провода и деревья, образованию гололедицы на дорогах и порывам ветра до 15–20 м/сек.