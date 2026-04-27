В России могут произвести около 12 000 тонн красной икры в 2026 году
Производство красной икры в России может достичь 12 000 т по итогам 2026 г. при ожидаемом вылове лососевых в 230 000 т, сообщил в интервью «Вестям» руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
«В целом по вылову лососевых мы прогнозируем порядка 230 000 т, поэтому где-то 12 000 т икры мы ожидаем, что будет произведено. Этого хватит для внутреннего рынка с лихвой», – сказал он.
По словам Шестакова, показатели по вылову минтая и сельди останутся на уровне 2025 г.
Росстат сообщал, что средняя розничная стоимость 1 кг икры лососевых рыб в России по итогам I квартала 2026 г. составила 9387 руб. Это на 1,8% дешевле, чем было в аналогичный период прошлого года. При этом полочная цена икры горбуши, которая является основным продуктом в данной категории, за этот же период снизилась на 14% до 9100 руб. за 1 кг, подсчитал аналитический центр Рыбного союза.