Всемирный банк сообщил о максимальном с 2022 года росте цен на сырье
Мировые цены на сырьевые товары в 2026 г. вырастут до максимума с 2022 г. на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Всемирного банка.
Согласно докладу Commodity Markets Outlook, индекс цен на сырье увеличится примерно на 16% в годовом выражении. Основным фактором роста названы перебои поставок из-за конфликта. В частности, фактическое закрытие Ормузского пролива спровоцировало резкий скачок цен на энергоносители и другие сырьевые товары.
«Война воздействует на мировую экономику волнами: сначала через рост цен на энергию, затем на продовольствие и, наконец, через инфляцию», – заявил главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.
По оценке банка, цены на энергоносители в 2026 г. могут вырасти примерно на 24%, а средняя стоимость нефти марки Brent составит около $86 за баррель против $60 в предыдущем прогнозе. Стоимость удобрений, как ожидается, увеличится на 31%.
Всемирный банк предупреждает, что рост цен может усилить продовольственную нестабильность. В случае сохранения стоимости нефти выше $100 за баррель число людей, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия, может увеличиться на 45 млн. «Беднейшие слои населения пострадают сильнее всего», – отметил Гилл.
18 апреля Reuters писал, что почти за 50 дней военного конфликта в Иране глобальный рынок недосчитался более 500 млн баррелей сырой нефти и конденсата. В денежном выражении ущерб превышает $50 млрд.