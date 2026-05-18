Рост онлайн-продаж продуктов в России замедлился до минимума с 2023 года

23 апреля сообщалось, что продажи в семи из десяти крупнейших категорий офлайн-торговли сократились на фоне перехода покупателей в онлайн-каналы и цифровые сервисы. Об этом говорилось в исследовании «Т-банк бизнеса», с которым ознакомились «Ведомости». По данным аналитиков, маркетплейсы, подписки и цифровые сервисы ежегодно отнимают до 4% оборота у 53 категорий товаров. Продажи физических супермаркетов за год снизились на 1%, магазинов одежды – на 12%, предприятий общепита – на 5%.