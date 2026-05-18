Рост онлайн-продаж продуктов в России замедлился до минимума с 2023 года
Оборот онлайн-торговли продуктами питания в России в январе – марте 2026 г. вырос на 23,9% год к году и достиг 482 млрд руб. Это минимальный квартальный темп роста как минимум с начала 2023 г., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Infoline.
Для сравнения, в первом квартале 2025 г. сегмент увеличился на 26,3%, а годом раньше рост составлял 55,6%. Эксперты связывают замедление онлайн-продаж с ростом издержек ритейлеров и перебоями со связью в ряде российских регионов.
В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что ограничения мобильного интернета напрямую влияют на работу отрасли. По их данным, его отсутствие означает выключение всех сервисов, а привычная электронная коммерция перестает быть доступной. Там добавили, что участники «белых списков» в ряде случаев заранее ограничивают передачу заказов, чтобы избежать сбоев при обмене информацией с партнерами и при доставке.
Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов также указал на охлаждение потребительского спроса. «Покупатели стали избирательнее в тратах, чаще сравнивают цены и оптимизируют корзину, это в равной мере отражается на всех форматах торговли, и на офлайне, и на онлайне», – заявил он.
При этом онлайн-сегмент по-прежнему растет быстрее рынка в целом. По данным Росстата, общий оборот торговли продуктами в январе – марте увеличился на 8,1% и составил 7,32 трлн руб.
23 апреля сообщалось, что продажи в семи из десяти крупнейших категорий офлайн-торговли сократились на фоне перехода покупателей в онлайн-каналы и цифровые сервисы. Об этом говорилось в исследовании «Т-банк бизнеса», с которым ознакомились «Ведомости». По данным аналитиков, маркетплейсы, подписки и цифровые сервисы ежегодно отнимают до 4% оборота у 53 категорий товаров. Продажи физических супермаркетов за год снизились на 1%, магазинов одежды – на 12%, предприятий общепита – на 5%.