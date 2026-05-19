Wildberries запустит экспорт российских товаров в Китай

Wildberries (входит в группу RWB) объявил о запуске тестирования экспорта российских товаров в Китай. О старте пилотного проекта компания сообщила на конференции Wildberries Ecomday 2026 в Ханчжоу.

«Мы последовательно развиваем международное направление и создаем инфраструктуру, которая помогает российским предпринимателям выходить на новые рынки. Китай – один из крупнейших и наиболее перспективных рынков электронной коммерции в мире, и мы видим высокий интерес к российской продукции со стороны локального бизнеса и покупателей», – заявил руководитель направления экспорта из РФ RWB Николай Мараховский.

Новый механизм позволит китайским компаниям оптом закупать российские товары по модели, аналогичной той, что уже действует для российских продавцов при закупке товаров из Китая. Покупатели смогут оформлять B2B-заказы онлайн, получать закрывающие документы, а также пользоваться инфраструктурой Wildberries для логистики и таможенного сопровождения. На начальном этапе компания будет отбирать производителей и покупателей через систему заявок. В выставке приняли участие более 10 российских брендов из категорий косметики, товаров для здоровья, продуктов питания и детских товаров.

Wildberries работает в России, странах СНГ и Китае, откуда также импортирует товары. 20 мая 2025 г. Wildberries запустил доставку товаров из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). 

