Wildberries запустит экспорт российских товаров в Китай

Новый механизм позволит китайским компаниям оптом закупать российские товары по модели, аналогичной той, что уже действует для российских продавцов при закупке товаров из Китая. Покупатели смогут оформлять B2B-заказы онлайн, получать закрывающие документы, а также пользоваться инфраструктурой Wildberries для логистики и таможенного сопровождения. На начальном этапе компания будет отбирать производителей и покупателей через систему заявок. В выставке приняли участие более 10 российских брендов из категорий косметики, товаров для здоровья, продуктов питания и детских товаров.