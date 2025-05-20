Wildberries запустил доставку товаров из ОАЭ
Wildberries запустил доставку товаров из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким в Telegram-канале.
Ким напомнила, что ОАЭ стали десятой страной присутствия компании. Маркетплейс уже автоматизировал процесс уплаты таможенных пошлин и внедрил функционал на платформу. Основательница Wildberries выразила благодарность командам, которые работали над этим.
6 мая «Ведомости» писали, что Wildberries в мае 2025 г. запустит продажи товаров от поставщиков из ОАЭ. Об этом рассказал изданию представитель компании. Он уточнил, что акцент будет сделан на электронику, прежде всего на смартфоны и другие гаджеты, которые в ОАЭ появляются раньше и зачастую по более низким ценам. Доставку можно будет оформить в любой пункт выдачи маркетплейса, ее срок составит от шести дней и будет зависеть от наличия товара и скорости таможенного оформления. Со временем компания ускорит логистику и расширит ассортимент.
Wildberries работает в России, странах СНГ и Китае, откуда также импортирует товары. По данным платформы, пока китайские продавцы составляют менее 1% от общего количества селлеров на маркетплейсе.