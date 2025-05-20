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Wildberries запустил доставку товаров из ОАЭ

Ведомости

Wildberries запустил доставку товаров из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким в Telegram-канале.

Ким напомнила, что ОАЭ стали десятой страной присутствия компании. Маркетплейс уже автоматизировал процесс уплаты таможенных пошлин и внедрил функционал на платформу. Основательница Wildberries выразила благодарность командам, которые работали над этим.

6 мая «Ведомости» писали, что Wildberries в мае 2025 г. запустит продажи товаров от поставщиков из ОАЭ. Об этом рассказал изданию представитель компании. Он уточнил, что акцент будет сделан на электронику, прежде всего на смартфоны и другие гаджеты, которые в ОАЭ появляются раньше и зачастую по более низким ценам. Доставку можно будет оформить в любой пункт выдачи маркетплейса, ее срок составит от шести дней и будет зависеть от наличия товара и скорости таможенного оформления. Со временем компания ускорит логистику и расширит ассортимент.

Wildberries работает в России, странах СНГ и Китае, откуда также импортирует товары. По данным платформы, пока китайские продавцы составляют менее 1% от общего количества селлеров на маркетплейсе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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