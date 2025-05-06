Wildberries начнет доставлять смартфоны и электронику из ОАЭ

Wildberries начнет доставлять смартфоны и электронику из ОАЭНовинки там дешевле и появляются раньше, но за них надо будет доплачивать пошлину
Маркетплейс Wildberries в мае 2025 г. запустит продажи товаров от поставщиков из ОАЭ, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Акцент будет сделан на электронику, прежде всего на смартфоны и другие гаджеты, которые в ОАЭ появляются раньше, чем в России, и зачастую по более низким ценам, объясняет собеседник. Первые продавцы из ОАЭ уже подключились к площадке, уточнил представитель маркетплейса.
Доставку из ОАЭ можно будет оформить в любой пункт выдачи Wildberries, а срок составит от шести дней и будет зависеть от наличия товара и скорости таможенного оформления, говорит представитель площадки. Со временем компания обещает ускорить логистику и расширить ассортимент.
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