Wildberries начнет доставлять смартфоны и электронику из ОАЭ

Маркетплейс Wildberries в мае 2025 г. запустит продажи товаров от поставщиков из ОАЭ, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Акцент будет сделан на электронику, прежде всего на смартфоны и другие гаджеты, которые в ОАЭ появляются раньше, чем в России, и зачастую по более низким ценам, объясняет собеседник. Первые продавцы из ОАЭ уже подключились к площадке, уточнил представитель маркетплейса.