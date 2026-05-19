Продажи черной икры в РФ сократились на 22%

27 октября 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Нильсен» писали, что продажи «белой» икры (ее добывают из сельди, минтая, трески и проч.) с сентября 2024 г. по август 2025 г. выросли на 27,8% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как красной – снизились за это же время на 32,6%. Отдельно оно выделяет икру мойвы, которую также можно отнести к «белой», ее реализация увеличилась на 17,7% за тот же период.