Продажи черной икры в РФ сократились на 22%
В январе – апреле продажи черной икры в России сократились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Эвотора».
По словам участников рынка, падение продаж связано со снижением интереса потребителей к дорогим деликатесам и переориентацией спроса на более бюджетные аналоги.
Продажи красной игры за год выросли на 73%, а доля в денежном обороте увеличилась с 12 до 17%. В 2025 г. была успешная путина, и вылов горбуши вырос на 63%. Это позволило производителям снизить стоимость красной икры на 14% до 9100 за кг.
Производство осетровой икры за I квартал этого года снизилось больше чем на треть, пишет издание со ссылкой на данные системы «Честный знак». Рыба очень долго растет и начинает давать икру только на седьмом-восьмом году жизни, объяснили участники отрасли. От этого стоимость продукции высокая – за указанный период она достигла почти 75 000 руб за кг. Средний чек покупки составил 7500 руб.
27 октября 2025 г. «Ведомости» со ссылкой на данные агентства «Нильсен» писали, что продажи «белой» икры (ее добывают из сельди, минтая, трески и проч.) с сентября 2024 г. по август 2025 г. выросли на 27,8% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как красной – снизились за это же время на 32,6%. Отдельно оно выделяет икру мойвы, которую также можно отнести к «белой», ее реализация увеличилась на 17,7% за тот же период.