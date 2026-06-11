Группа «Аэрофлот» в мае перевезла 4,6 млн пассажиров
Группа «Аэрофлот» (включает авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») в мае 2026 г. перевезла 4,6 млн пассажиров, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Об этом IR-директор компании Андрей Напольнов сообщил в интервью телеканалу «Россия 24». За январь – май 2026 г. группа перевезла 20,5 млн пассажиров, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Рост перевозок на международных линиях на 4,4% является результатом развития маршрутной сети в страны Юго-Восточной Азии, Китая, Ближнего Востока», – уточнил Напольнов.
По его словам, рост перевозок обеспечен в первую очередь международными направлениями. В мае занятость кресел составила почти 89%, что свидетельствует об успешном вхождении группы в летний сезон.
По состоянию на 11:30 мск цена акций «Аэрофлота» на Мосбирже выросла на 0,1% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 43,25 руб. Объем торгов составил 182 млн руб. На закрытие торгов 10 июня цена акций «Аэрофлота» составила 43,2 руб. За последние 12 месяцев цена акций «Аэрофлота» снизилась на 34%.
В апреле пассажиропоток группы «Аэрофлот» вырос до 4,4 млн человек (+0,5%). По итогам января – апреля 2026 г. группа перевезла 16,3 млн пассажиров (+1,8%). «Аэрофлот» нарастил перевозки между Россией и Китаем: за четыре месяца 2026 г. перевезено 482 000 человек (+42%). Скорректированный убыток группы по итогам I квартала 2026 г. составил 8,8 млрд руб. (рост в 2,6 раза) при росте пассажиропотока на 2% (до 11,9 млн человек).
«Аэрофлот – российские авиалинии» («Аэрофлот») – крупнейшая авиакомпания России, созданная в 1923 г. 74% акций находится в собственности РФ, а около 25% – в свободном обращении. На конец 2025 г. парк авиакомпании насчитывал 171 самолет, а с учетом дочерних авиакомпаний группы («Россия» и «Победа») – 357 воздушных судов. Компания входит в 50 лидеров России по выручке, а также находится среди 30 мировых лидеров по объему флота и числу вылетов.