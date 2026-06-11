Группа «Аэрофлот» в мае перевезла 4,6 млн пассажиров

Группа «Аэрофлот» (включает авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») в мае 2026 г. перевезла 4,6 млн пассажиров, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Об этом IR-директор компании Андрей Напольнов сообщил в интервью телеканалу «Россия 24». За январь – май 2026 г. группа перевезла 20,5 млн пассажиров, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



«Рост перевозок на международных линиях на 4,4% является результатом развития маршрутной сети в страны Юго-Восточной Азии, Китая, Ближнего Востока», – уточнил Напольнов.