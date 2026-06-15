Ozon погасил 7,4 млн акций, зарезервированных для мотивации сотрудников
Бумаги были выпущены еще в 2021 г., но не могли быть использованы по назначению из-за регуляторных ограничений. Чтобы избежать размытия капитала при выполнении обязательств по программе мотивации, компания в 2025 г. запустила обратный выкуп акций (buyback) с бюджетом до 25 млрд руб. до конца 2026 г. Затем в 2026 г. провела допэмиссию такого же количества «новых» акций, которые и будут переданы сотрудникам, а «старые» бумаги погасила.
«Исполнение обязательств по программе долгосрочной мотивации в будущем не будет приводить к размытию акционерного капитала», – подчеркнули в Ozon.
28 апреля Ozon отчитался о чистой прибыли по МСФО за I квартал 2026 г.: она составила 4,5 млрд руб. против убытка в 7,9 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 49% до 300,9 млрд руб. В мае акционеры компании одобрили выплату дивидендов за 2025 г. в размере 70 руб. на акцию. 9 июня 2026 г. акции Ozon на Мосбирже выросли на 5,01% и достигли 3838 руб.