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Главная / Бизнес /

Норматив продажи дизеля на бирже могут снизить до 10%

Сейчас он составляет 16%
Ведомости

Минэнерго озвучило планы по снижению норматива продаж дизельного топлива на бирже с 16 до 10%. Об этом сообщает ТАСС.

«Подтверждаем планы по снижению норматива обязательных продаж дизельного топлива на биржевых торгах с 16 до 10%», – приводит агентство слова представителя ведомства.

2 июля председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении норматива обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго РФ и российским компаниям проработать конкретные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Речь идет о регионах, в которых нет крупных нефтекомпаний.

1 июля Новак заявлял, что внутренний рынок России обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. 

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