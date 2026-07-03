Норматив продажи дизеля на бирже могут снизить до 10%

2 июля председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении норматива обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго РФ и российским компаниям проработать конкретные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Речь идет о регионах, в которых нет крупных нефтекомпаний.