Власти Алтая ограничили заправку автомобилей до одного раза в сутки
С 9 июля в Республике Алтай начинают действовать новые правила продажи бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Теперь заправить автомобиль можно будет только один раз в сутки при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Об этом заявил глава региона Андрей Турчак.
По его словам, новые меры связаны с повышенным спросом на топливо. В Горно-Алтайске, Майминском, Чемальском, Чойском и Турочакском районах лимит составит 30 л бензина и 50 л дизельного топлива в сутки. В остальных муниципалитетах сохраняются прежние ограничения – до 50 л бензина и 100 л дизеля. Отпуск топлива в канистры объемом до 10 л также возможен только после предъявления регистрационных документов.
Глава региона сообщил, что в ближайшее время заработает интерактивная карта, на которой будет отображаться запас топлива на всех АЗС и время ожидаемой поставки. Кроме того, органам власти поручено сократить количество служебных поездок и перевести совещания в формат видеоконференций.
При этом экстренные службы, правоохранительные органы, коммунальные организации, социальные службы и сельхозпроизводители продолжат получать топливо без ограничений по заявкам. Турчак уточнил, что резервные запасы топлива сформированы, а поставки на автозаправочные станции осуществляются ежедневно.
8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал совещание российского лидера с членами правительства. Главной темой встречи станет работа транспортного и топливного комплексов в текущих условиях. По словам Пескова, с докладами выступят министр транспорта Андрей Никитин и вице-премьер Александр Новак.
7 июля Новак на совещании в ситуационном центре правительства заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной на фоне сезонного роста спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, правительство рассматривает дополнительные меры для насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами.