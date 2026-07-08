Власти Алтая ограничили заправку автомобилей до одного раза в сутки

По его словам, новые меры связаны с повышенным спросом на топливо. В Горно-Алтайске, Майминском, Чемальском, Чойском и Турочакском районах лимит составит 30 л бензина и 50 л дизельного топлива в сутки. В остальных муниципалитетах сохраняются прежние ограничения – до 50 л бензина и 100 л дизеля. Отпуск топлива в канистры объемом до 10 л также возможен только после предъявления регистрационных документов.