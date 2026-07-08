Минпромторг: ограничения по топливу не повлияли на снабжение магазинов

Минпромторг: ограничения по топливу не повлияли на снабжение магазиновНо они вносят коррективы в доставку товаров
Временные ограничения, связанные с отпуском топлива в России, не сказались на наличии товаров в торговых сетях и других каналах продаж. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
По словам главы Минпромторга, действующие меры лишь корректируют привычную организацию заправки транспорта, который используется для доставки продукции. Алиханов отметил, что ведомство находится в постоянном взаимодействии с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, в том числе с производителями и торговлей.
«Мы мониторим цены на социально значимые товары, в случае их изменения в связи с ситуацией с топливом будем принимать меры. В настоящий момент таких сигналов от отрасли не получаем», – сообщил он в кулуарах выставки «Иннопром-2026» (цитата по «Интерфаксу»).
8 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал совещание российского лидера с членами правительства. Главной темой встречи станет работа транспортного и топливного комплексов в текущих условиях. По словам Пескова, с докладами выступят министр транспорта Андрей Никитин и вице-премьер Александр Новак.
7 июля Новак на совещании в ситуационном центре правительства заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной на фоне сезонного роста спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, правительство рассматривает дополнительные меры для насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами.
2 июля правительство временно снизило норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10% от объема производства. Мера будет действовать с 1 июля по 30 сентября.