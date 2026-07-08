Минпромторг: ограничения по топливу не повлияли на снабжение магазинов

«Мы мониторим цены на социально значимые товары, в случае их изменения в связи с ситуацией с топливом будем принимать меры. В настоящий момент таких сигналов от отрасли не получаем», – сообщил он в кулуарах выставки «Иннопром-2026» (цитата по «Интерфаксу»).