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Главная / Политика /

Путин обсудит с правительством работу топливного комплекса

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, главной темой которого станет работа транспортного и топливного комплексов в текущих условиях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, с докладами выступят министр транспорта Андрей Никитин и вице-премьер Александр Новак.

«Тема актуальная, важная. Разумеется, будут также затронуты и текущие вопросы, связанные с актуальной повесткой дня», – пояснил представитель Кремля.

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Общество

7 июля Новак на совещании в ситуационном центре правительства заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива остается напряженной на фоне сезонного роста спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

По его словам, правительство рассматривает дополнительные меры для насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами. «Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», – отмечал вице-премьер.

26 июня Новак также сообщал, что кабмин рассматривает возможность введения краткосрочного запрета на экспорт дизельного топлива. Кроме того, 2 июля правительство временно снизило норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10% от объема производства. Мера будет действовать с 1 июля по 30 сентября.

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