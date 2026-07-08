Путин обсудит с правительством работу топливного комплекса

26 июня Новак также сообщал, что кабмин рассматривает возможность введения краткосрочного запрета на экспорт дизельного топлива. Кроме того, 2 июля правительство временно снизило норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10% от объема производства. Мера будет действовать с 1 июля по 30 сентября.