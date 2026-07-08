Росстат: бензин в России за неделю подорожал на 2,25%
Средняя цена бензина в России за неделю выросла на 2,25%. По данным Росстата, литр топлива 6 июля 2026 г. стоил 74,01 руб. против 72,38 руб. неделей ранее, следует из данных Росстата.
Сильнее всего подорожал дизель – плюс 2,9% до 87,76 руб. за литр. Бензин марки АИ-92 вырос до 70,21 руб. (+2,1%), АИ-95 – до 76,19 руб. (+2,4%). Премиальный АИ-98 и выше прибавил скромнее – 0,9% до 98,04 руб.
Рост цен зафиксирован в 82 регионах. Снижение отмечено только в Тюменской области – минус 0,7%. В Москве бензин подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,1%. Диапазон цен на столичных АЗС: АИ-92 – от 63,19 до 88,90 руб., АИ-95 – от 68,99 до 97,90 руб., АИ-98 – от 94,93 до 102,90 руб.
8 июля президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по ситуации с топливом в стране. Глава Севастополя Михаил Развожаевсообщил на совещании, что цены на топливо в Севастополе выросли более чем в два раза. Литр АИ-95, по словам Развожаева, стоит 197 руб. Развожаев попросил президента установить субсидированную цену на топливо в Крыму.
Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил, что 9 июля в регионе начинают действовать новые правила, по которым автомобиль можно будет заправить только один раз в сутки при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства.