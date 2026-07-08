Росстат: бензин в России за неделю подорожал на 2,25%

8 июля президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по ситуации с топливом в стране. Глава Севастополя Михаил Развожаевсообщил на совещании, что цены на топливо в Севастополе выросли более чем в два раза. Литр АИ-95, по словам Развожаева, стоит 197 руб. Развожаев попросил президента установить субсидированную цену на топливо в Крыму.



Глава Республики Алтай Андрей Турчак сообщил, что 9 июля в регионе начинают действовать новые правила, по которым автомобиль можно будет заправить только один раз в сутки при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства.