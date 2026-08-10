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Главная / Бизнес /

Казахстан в июле нарастил экспорт нефти в Китай

Ведомости

Казахстан в июле перераспределил часть экспортных поставок нефти на альтернативные маршруты из-за сбоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом агентству «Интерфакс» заявили в министерстве энергетики республики.

По данным минэнерго, наибольшее увеличение поставок было зафиксировано по направлению Атырау – Самара, а также в Китайскую Народную Республику.

В казахском министерстве также отметили, что по другим направлениям экспортные поставки продолжались в штатном режиме и соответствовали средним плановым показателям.

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Политика / Международные отношения

30 июля КТК остановил отгрузку нефти в результате очередной беспилотной атаки на два танкера в районе терминала под Новороссийском. Атаке подвергся танкер Niffos sifnos под флагом Маршалловых островов. На грузовой палубе возникло возгорание. Пострадавших нет, разлив нефти также не был зафиксирован. Танкер сохранил плавучесть. Танкер Marathi под флагом острова Мэн также попал под удар беспилотника в территориальных водах в шести морских милях от морского терминала КТК.

29 июля министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию вокруг КТК. 8 августа Киев согласился не бить по некоторым нефтяным танкерам и инфраструктуре Черного моря, критически важным для экспорта казахстанской нефти.

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