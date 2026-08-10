Казахстан в июле нарастил экспорт нефти в Китай

30 июля КТК остановил отгрузку нефти в результате очередной беспилотной атаки на два танкера в районе терминала под Новороссийском. Атаке подвергся танкер Niffos sifnos под флагом Маршалловых островов. На грузовой палубе возникло возгорание. Пострадавших нет, разлив нефти также не был зафиксирован. Танкер сохранил плавучесть. Танкер Marathi под флагом острова Мэн также попал под удар беспилотника в территориальных водах в шести морских милях от морского терминала КТК.