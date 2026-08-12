РЖД в четвертый раз назначили торги по продаже Рижского вокзала
Аукцион назначен на 8 октября и должен начаться в 12:00 мск. Прием заявок на участие стартует 12 августа в 18:00 мск и завершится 29 сентября в 12:00 мск. Информация размещена на электронной площадке, где проводится аукцион.
Стартовая стоимость объекта установлена на уровне 4 млрд руб. Размер задатка для участия в торгах составляет 400,9 млн руб.
7 августа аукцион по продаже комплекса Рижского вокзала в Москве не состоялся из-за отсутствия заявок. 5 августа торги по продаже вокзала также не состоялись из-за отсутствия заявок. Изначально аукцион должен был пройти 8 июня, однако тогда торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Продажа комплекса была запущена в начале марта. Предыдущие попытки реализации актива также завершились без результата из-за отсутствия участников. В РЖД отметили, что продолжительный процесс продажи крупных объектов является обычной практикой для рынка. В компании подчеркнули, что потенциальные покупатели продолжают изучать актив, а интерес к нему сохраняется.
На торги выставлен комплекс недвижимости, включающий здание Рижского вокзала площадью около 4000 кв. м, двухэтажное нежилое строение сопоставимой площади и земельный участок размером почти 14 000 кв. м. Шаг повышения цены на аукционе составляет около 200,5 млн руб.