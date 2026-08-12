РЖД в четвертый раз назначили торги по продаже Рижского вокзала

Продажа комплекса была запущена в начале марта. Предыдущие попытки реализации актива также завершились без результата из-за отсутствия участников. В РЖД отметили, что продолжительный процесс продажи крупных объектов является обычной практикой для рынка. В компании подчеркнули, что потенциальные покупатели продолжают изучать актив, а интерес к нему сохраняется.