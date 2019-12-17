Андрей Дмитриев стал руководителем «Газпром газомоторное топливо»

Андрей Дмитриев окончил Волжскую государственную академию водного транспорта и Стокгольмскую школу экономики. Карьеру начинал техником по бухгалтерскому учету в ДП «Волготрансгаз» РАО «Газпром». Затем работал главным бухгалтером в ЗАО «Термокор» и ЗАО «Диалог НИК аудит». В начале 2000-х руководил таможенным управлением департамента внешнеэкономической деятельности в ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания». В 2004 г. стал гендиректором «Газпром газэнергосети». До назначения занимал в ПАО «Газпром» пост первого заместителя начальника департамента 316.