Ксения Шойгу возглавила фонд «Долина Менделеева»
Глава «Лиги героев» Ксения Шойгу возглавила фонд развития инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Долина Менделеева», сообщили «Ведомостям» в центре. Организация займется созданием Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов.
Шойгу будет заниматься стратегическим планированием, привлечением инвесторов и обеспечением мер господдержки, а также координацией участников.
В центре отметили, что аналогичные задачи Шойгу до этого решала в качестве руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».
Шойгу также является управляющим партнером венчурного фонда Sistema Smart Tech.