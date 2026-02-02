Газета
Главная / Карьера /

Ксения Шойгу возглавила фонд «Долина Менделеева»

Ведомости

Глава «Лиги героев» Ксения Шойгу возглавила фонд развития инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Долина Менделеева», сообщили «Ведомостям» в центре. Организация займется созданием Ангаро-Енисейского кластера по добыче металлов.

Шойгу будет заниматься стратегическим планированием, привлечением инвесторов и обеспечением мер господдержки, а также координацией участников.

В центре отметили, что аналогичные задачи Шойгу до этого решала в качестве руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов». 

Шойгу также является управляющим партнером венчурного фонда Sistema Smart Tech.

