Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: В чем смысл сделки

ФНС объяснила, как будет искать необоснованную налоговую выгоду

Доначислять налоги будут тем, кто не сможет объяснить смысл сделок

Спустя месяц после закрепления в Налоговом кодексе прямого запрета на совершение сделок, направленных на уход от налогов, и закрепления понятия необоснованной выгоды Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила своим инспекторам, как выявлять и доказывать такие сделки. «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность которого подтвердил федеральный чиновник.

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