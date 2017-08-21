Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: В чем смысл сделки
ФНС объяснила, как будет искать необоснованную налоговую выгоду
Доначислять налоги будут тем, кто не сможет объяснить смысл сделок
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Бизнес опасался, что налоговики будут отказывать в вычетах по формальным основаниям – например, из-за дефектов в счетах-фактурах
Максим Стулов / Ведомости
Спустя месяц после закрепления в Налоговом кодексе прямого запрета на совершение сделок, направленных на уход от налогов, и закрепления понятия необоснованной выгоды Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила своим инспекторам, как выявлять и доказывать такие сделки. «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность которого подтвердил федеральный чиновник.
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