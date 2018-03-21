«Майские указы» Путина обеспечили всплеск доходов перед выборами
Реальные доходы россиян выросли на 4,4% - впервые с января 2017 года
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Реальные зарплаты учителей, врачей и ученых, согласно «майским указам», к 2018 г. должны были составить 100–200% от средней по соответствующему региону
Евгений Разумный / Ведомости
Реальные доходы россиян в феврале выросли впервые с января 2017 г. — на 4,4% в годовом выражении, сообщил Росстат. В основном — благодаря росту реальных зарплат: в феврале россияне стали получать на 9,7% больше.
Особенно заметно зарплаты выросли в бюджетном и нефтегазовом секторе, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров, причем у бюджетников вовсе не обязательно вырос базовый оклад. Многие получили разовые выплаты, чтобы подогнать статистику под «майские указы» президента Владимира Путина, говорит он. Рост зарплат бюджетников связан именно с повышением их базовых окладов, спорят экономисты «ВТБ капитала».
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