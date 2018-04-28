Медведев анонсировал разработку законопроекта об изменении пенсионного возраста

Государству придется принимать решение о повышении пенсионного возраста Евгений Разумный / Ведомости

Правительство стоит на пороге разработки законопроекта о повышении пенсионного возраста, заявил премьер Дмитрий Медведев в интервью Сергею Брилеву на канале «Россия 1».

Отвечая на вопрос, начались ли консультации с экспертным сообществом по теме повышения пенсионного возраста, Медведев отметил, что обсуждение идет уже не один год.

«Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», – сказал премьер (цитаты по «Интерфаксу»).

«Решение по этому поводу, так или иначе, государству придется принимать, – признал Медведев. – Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны – не создать отрицательных настроений среди людей». Сотрудник аппарата правительства сказал «Ведомостям», что правительство готово внести свои предложения о повышении пенсионного возраста президенту, но раскрывать их содержание не стал.

По словам еще одного федерального чиновника, непонятно, что Медведев имел в виду под «экспертизой». «Никаких научных исследований возраста утраты россиянами своей трудоспособности, а это и есть пенсионный возраст, а, отнюдь не продолжительность жизни, не проводилось», - отмечает собеседник «Ведомостей». Подобное заявление, без ритуальных ссылок на то, что решение предстоит принять новому правительству, может свидетельствовать только об одном - автор заявления уже знает, что именно он возглавит новое правительство, полагает чиновник

Медведев в интервью напомнил, что нынешний возраст выхода на пенсию в России устанавливался в 1930-х гг., когда средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет. С тех пор ситуация изменилась, и «это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться и принять те или иные решения», отметил премьер.

Представитель премьера Наталья Тимакова от дополнительных комментариев отказалась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей», принял ли Путин окончательное решение о повышении пенсионного возраста в России. Представитель социального вице-премьера Ольги Голодец от комментариев отказался.

Выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме 11 апреля, Медведев подчеркивал, что решения по вопросу изменения пенсионного возраста «давно назрели».

Увеличение пенсионного возраста обсуждается уже много лет, но решиться на эту непопулярную меру власти пока не могут. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Россия – одна из немногих стран СНГ, где пенсионный возраст остается столь низким. Число трудоспособных россиян сокращается, а пенсионеров, которых им предстоит содержать за счет взносов, растет.

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил постепенно повысить возраст выхода на пенсию к 2034 г. до 63 лет у женщин и 65 у мужчин. По мнению авторов стратегии, повышение пенсионного возраста позволит получить более высокий доход в старости. Увеличение трудового стажа на пять лет должно сопровождаться ростом будущей пенсии на треть, говорилось в опубликованных в апреле тезисах стратегии развития России. Без повышения пенсионного возраста к 2035 г. бюджет будет под ударом, предупреждал Кудрин.

В середине марта Внешэкономбанк опубликовал прогноз на 2018-2020 гг., в котором заложил повышение пенсионного возраста с 2020 г. На следующий день после публикации документ исчез с сайта госкорпорации. 15 марта министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается и на эту тему есть разные предложения. Однако затем министр и пресс-служба Минэкономразвития поспешили уточнить, что тема обсуждается «в обществе». Орешкин отказался пояснить журналистам, какого мнения на этот счет придерживается кабинет министров.

Куратор социальной темы в правительстве вице-премьер Ольга Голодец на вопросы о повышении пенсионного возраста каждый раз отвечала, что эта тема в правительстве не обсуждается и не зафиксирована ни в каких официальных документах.

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