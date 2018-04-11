Медведев заявил о «назревшем решении» по пенсионному возрасту

Евгений Разумный / Ведомости

Решения по вопросу изменения пенсионного возраста в России давно назрели, однако нужно избежать непродуманных шагов, заявил премьер Дмитрий Медведев в Госдуме во время отчета о работе правительства.

Депутат Олег Смолин спросил премьера, считает ли правительство необходимым повысить возраст выхода на пенсию, учитывая, что значительная часть россиян не доживает до момента выхода на пенсию. Медведев в ответ напомнил, что нынешний пенсионный возраст устанавливался в 1930-е гг., когда продолжительность жизни была 39-41 год, то есть на 30 лет меньше нынешней. «В настоящий момент у нас уже принципиально другая продолжительность жизни. <...> Мы живем в другой стране, с другой медициной, хотя это и не означает, что все задачи у нас здесь решены», – подчеркнул премьер. По данным Росстата, продолжительности жизни россиян достигла рекордных 72,5 года.

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина в опубликованных в среду основных тезисах стратегии развития России до 2034 г. предложил постепенно повысить пенсионный возраст к этому сроку до 63 лет у женщин и 65 у мужчин. По мнению авторов стратегии, повышение пенсионного возраста позволит получить более высокий доход в старости. Увеличение трудового стажа на пять лет должно сопровождаться ростом будущей пенсии на треть, говорится в опубликованном документе.

Повышение пенсионного возраста обсуждается уже много лет, но решиться на эту непопулярную меру власти пока не могут. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Россия – одна из немногих стран СНГ, где пенсионный возраст остается столь низким. Министерство финансов в 2016 г. предлагало повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет и мужчинам, и женщинам с шагом 6–12 месяцев в год.

В середине марта Внешэкономбанк опубликовал прогноз на 2018-2020 гг., в котором заложил повышение пенсионного возраста с 2020 г. На следующий день после публикации документ исчез с сайта госкорпорации. 15 марта министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается и на эту тему есть разные предложения. Однако затем министр и пресс-служба Минэкономразвития поспешили уточнить, что тема обсуждается «в обществе». Орешкин отказался пояснить журналистам, какого мнения на этот счет придерживается кабинет министров.

14 марта куратор социальной темы в кабинете министров вице-премьер Ольга Голодец в очередной раз заверила журналистов, что в повестке правительства нет темы повышения пенсионного возраста. «В правительстве таких тем не обсуждали, – сказала она. – У нас есть прогноз министерства экономического развития, на который мы опираемся. Там нет никаких таких прогнозов» (цитата по ТАСС).