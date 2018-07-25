За увольнение людей предпенсионного возраста могут ввести уголовную ответственность

В госинспекциях по труду министерство предлагает создать «горячую линию», на которую люди в предпенсионном возрасте смогут позвонить, если их права нарушены Ярослав Чингаев / для Ведомостей

В преддверии пенсионной реформы нужно проработать вопрос об усилении ответственности работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста – вплоть до уголовной, предлагает Минтруд в проекте плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан («Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил представитель Минтруда). В июле, по словам представителя министерства, проект документа будет представлен участникам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Предложение об уголовной ответственности поступило в ходе общественного обсуждения, говорит он.

Защиту трудовых прав людей в предпенсионном возрасте к концу года предлагается включить в число ключевых показателей эффективности госинспекций по труду. В 2019–2034 гг. (весь «переходный период» пенсионной реформы) они должны будут проводить целевые проверки по соблюдению трудовых прав таких людей. Трудовая инспекция, определяя категорию риска работодателя, должна учитывать, нарушает ли он трудовые права людей в предпенсионном возрасте, предлагается в документе.

Минтруд предлагает законодательно обязать бизнес информировать службы занятости, если человек предпенсионного возраста уволен по инициативе работодателя или по соглашению сторон. А службы занятости, в свою очередь, – сообщать об этом в Государственную инспекцию по труду и помогать таким людям в поиске работы и трудоустройстве.

В госинспекциях по труду министерство предлагает создать горячую линию, на которую люди в предпенсионном возрасте смогут позвонить, если их права нарушены.

Несостоявшимся пенсионерам предлагается платить повышенное пособие по безработице – соответствующий проект федерального закона должен быть готов уже к ноябрю, чтобы с 2019 г. начались выплаты. После повышения пенсионного возраста несостоявшиеся пенсионеры, лишенные дохода в виде пенсии, могут оказаться за чертой бедности, отмечала директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова: если не принять дополнительных мер, например увеличения пособия по безработице, количество бедных после повышения пенсионного возраста будет расти на 100 000 человек в год. Из-за реформы могут потребоваться дополнительные расходы на соцзащиту, предупреждали эксперты РАНХиГС.

Этих людей предлагается обучать «востребованным в экономике навыкам и компетенциям», сформировав перечни приоритетных профессий. Кроме того, Минтруд предлагает помогать им начать заниматься бизнесом и привлечь к этому Минэкономразвития и Корпорацию МСП.

В 2018–2034 гг. предлагается запустить региональные программы содействия занятости. Регионы по задумке Минтруда должны достигать целевых показателей по сохранению уровня занятости и безработицы людей в предпенсионном возрасте, а также обеспечивать «баланс интересов молодежи и лиц предпенсионного возраста».

Из-за реформы на рынке труда в 2019 г. останется 1,1 млн человек, но сохранят работу из них лишь 800 000, прогнозировал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. По расчетам Райффайзенбанка, за первые три года реформы из дополнительных 660 000 работников ежегодно находить работу будут только 460 000 человек. Работодатели не спешат нанимать работников старшего возраста: по данным опросов, на которые ссылается Альфа-банк, готовы это делать лишь 7% из них.

Кого коснется повышение пенсионного возраста Мужчины Женщины Год выхода на пенсию Год рождения Возраст выхода на пенсию Год рождения Возраст выхода на пенсию 2020 1959 61 1964 56 2022 1960 62 1965 57 2024 1961 63 1966 58 2026 1962 64 1967 59 2028 1963* 65 1968 60 2030 1969 61 2032 1970 62 2034 1971** 63 Сбросить сортировку * Мужчины 1963 года рождения и младше выходят на пенсию в 65 лет ** Женщины 1971 года рождения и младше выходят на пенсию в 63 года Мужчин 1958 года рождения и старше, а также женщин 1963 года и старше реформа не коснется

Чтобы определить предпенсионный возраст, нужно вычесть из общеустановленного пенсионного возраста два года. Сейчас это 53–54 года для женщин и 58–59 лет – для мужчин. После завершения повышения пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин людьми в предпенсионном возрасте будут считаться женщины 61–62 лет и мужчины 63–64 лет, поясняет представитель Минтруда. А «поскольку предлагается переходный период, то, соответственно, минус два года от соответствующего возраста», добавляет он.

Сейчас россияне в предпенсионном возрасте имеют право на страховую пенсию, если их уволили из-за ликвидации предприятия или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращения численности или штата работников организации и если они обратились в службу занятости, отмечает представитель Минтруда.

Что чиновники думают о пенсионной реформе